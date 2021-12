A la Une .

Vidéo - Geekali : Son Gohan est à La Réunion !

C'est l'une des têtes d'affiche du 4e salon Geekali qui se tient ce weekend à la Nordev. Si le visage de Brigitte Lecordier ne vous dit pas grand chose, les personnes qui ont grandi dans les années 80 ou dans les années 90 connaissent assurément son timbre de voix. Spécialisée dans le doublage, cette comédienne qui a bercé plusieurs générations d'enfants a en effet prêté sa voix à Oui-Oui, à Booba le Petit Ourson, à Arthur et Alexandre dans Babar. Mais elle est surtout reconnue dans le milieu de l'animé en France pour être une des voix emblématiques de la série Dragon Ball, et notamment de Son Gohan. Bénéficiant d'une cote de popularité intacte auprès de ses fans, elle s'est lancée depuis peu sur les plateformes Youtube (284 000 abonnés) et Twitch (14 500 followers) avec un succès qui ne tarit pas. Rencontre.