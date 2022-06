La grande Une Vidéo - Gaming : "League of Legends" expliqué par Serac

Thibaut Chen-Yin-Huo, alias Serac de la Team Get Out, a choisi "League of Legends" dès sa sortie. Aujourd’hui, il participe aux compétitions avec sa team, Get Out Esport, anciennement nommée Not Even Clone. Par BS-SF - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 07:00