Vidéo - Frédéric Maillot interpelle la ministre des Solidarités sur la situation des retraités réunionnais

C'est dans une ambiance survoltée qu'a débuté ce lundi le débat sur la réforme des retraites. Un texte sur lequel la totalité des députés réunionnais, tous bords politiques confondus, sont opposés. Une réforme "injuste" vis-à-vis des Réunionnais, a déclaré le député GDR et membre de la Nupes, Frédéric Maillot, qui s'adressait à la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq. Par SI - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 18:05

Le député de la 6e circonscription a notamment rappelé à cette dernière que 6 retraités sur 10 à La Réunion avaient une pension inférieure au seuil de pauvreté (pour une personne seule). "Accélérer la durée de cotisation alors même que l'entrée sur le marché de l'emploi est retardée et entrecoupée, ne garantissant en rien l'obtention d'une retraite respectable, ce n'est pas une réforme des retraites qui va nous assurer un meilleur pouvoir de vivre", a notamment déclaré Frédéric Maillot. Ce dernier demande au gouvernement "une revalorisation des petites pensions" mais aussi de la "considération", "ce dont vous avez manqué depuis le début de votre quinquennat".



Prenant la suite du parlementaire réunionnais, Geneviève Darrieusecq lui a fait part de sa dernière visite dans l'île où elle a vu "un département dynamique, plein d'enthousiasme, plein de créativité et à la pointe de l'innovation". Une image "carte postale" qui ne doit pas lui faire oublier que le département compte malgré tout un taux de chômage (18%) sans commune mesure avec la France hexagonale avec un taux record d'allocataires du RSA (plus d'un habitant sur quatre)...



"Les règles d'acquisition des droits à la retraite sont les mêmes à La Réunion qu'en métropole", a tout d'abord répondu la ministre. Elle a ensuite expliqué que la faiblesse structurelle des pensions de retraite dans l'île s'expliquait "par une durée de cotisation moindre que dans les autres régions et par l'existence aussi d'emplois moins rémunérateurs".



L'intégralité de l'échange est à retrouver en vidéo :