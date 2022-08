A la Une . Vidéo - Frédéric Maillot : "Nou veut viv et nou veut travay dan nout péi"

Le député de la 6e circonscription a interpellé Pap N’Diaye concernant la prochaine rentrée scolaire. Frédéric Maillot a alerté le ministre à propos de l’inflation sur les fournitures scolaires qui n’est pas compensée par l’allocation de rentrée scolaire, mais également sur le cas des enseignants stagiaires mutés en métropole. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 10:00

Comme le rappelle Frédéric Maillot à Pap N’Diaye dès sa prise de parole, "c’est à La Réunion que va s’effectuer votre première rentrée scolaire. Votre baptême du feu". Et si le ministre de l’Éducation nationale pensait à un déplacement ministériel de courtoisie, le néo-député lui a fait comprendre que le voyage sera moins détendu que prévu.



Le vice-président de Région a d’abord évoqué le problème de l’allocation de rentrée scolaire qui est loin de compenser l’inflation sur les fournitures. "Plus 18% sur les cahiers. Plus 40% sur les calculatrices. Des augmentations qui sont bien au-delà de la revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire qui mettent à mal un principe républicain d’égalité des chances auquel je vous sais attaché."

Le drame des mutations



Mais la hausse des prix n’est pas le sujet principal de la prise de parole du député. Celui-ci est bien évidemment revenu sur la situation des professeurs mutés en métropole pour leur année de stage. "L’attractivité des académies situées au soleil coûte cher, coûte très cher à nos frères et nos soeurs qui réussissent au concours de recrutement au 2d degré" regrette-t-il.



Frédéric Maillot rappelle les conséquences "familiales, financières et psychologiques" pour les lauréats du concours qui ont un mois pour changer de vie. "Répondre au cas par cas n’est plus tenable. Leur message est clair. Nou veut viv et nou veut travay dan nout péi", lâche-t-il en créole.



Il rappelle ensuite que cette mutation en métropole pour l’année de stage va à l’encontre du Bulletin officiel qui indique que l’année de stage doit se faire dans l’académie du concours. "Ils ont un mois pour préparer l’exil. Un mois pour bousculer leur vie. Confrontés à tant d’obstacles, certains renoncent au bénéfice du concours pour se faire recruter comme contractuel sur place", ajoute Frédéric Maillot. Enseignants : la présidente de Région vole au secours des lauréats qui refusent d'aller en métropole

