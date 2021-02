A la Une . Vidéo - Frédéric Léguillier est le nouveau directeur du SDIS 974

Le colonel Frédéric Léguillier a pris ses fonctions de Directeur départemental du SDIS 974 au cours d'une cérémonie présidée par Jacques Billant, préfet de La Réunion. Cyril Melchior, président du Département et Herman Rifosta, président du conseil d'administration, étaient également présents lors de cette prise de fonction. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 14:56 | Lu 729 fois

"Je suis dans un état d'esprit motivé. Je suis déjà venu à La Réunion il y a 20 ans et je n'imaginais pas à l'époque revenir en tant que directeur. C'est évidement une grande fierté et un grand honneur", indique le Colonel Frédéric Léguillier lors de sa prise de commandement.



"Le SDIS974 est un établissement public dans une logique d'amélioration continue. C'est dans cet état d'esprit que j'arrive pour reprendre l'ensemble des dossiers en tant que directeur de cette administration, et, avec le conseil d'administration, contribuer à sa modernisation, son développement avec sérénité pour l'ensemble des personnels" ajoute-t-il.



Les états de services du Colonel Frédéric Léguillier :



Aujourd’hui : SDIS de La Réunion (974)

Directeur départemental

2017- 2020 : SDIS de l'Eure (27)

Directeur départemental adjoint

2000-2016 : SDIS Loire Atlantique (44)

Directeur des ressources humaines

Chef du groupement territorial de Nantes

Chef du groupement formation, de la prévention industrielle et de projet CTA-CODIS unique



1992-2000 SDIS du Val d’Oise (95)

Capitaine - Chef de centre de Gonesse

Lieutenant en groupement territorial



1991-1992 : Service militaire BSPP 10ème Compagnie

1986 SDIS du Val d’Oise (95) : 1er engagement en tant que sapeur-pompier volontaire



Titres universitaires



1991 - DUT Hygiène Sécurité

2003 - Master 2 en Gestion des Risques Industriels Santé Sécurité Environnement



Juillet 2000 : chute du Concorde à Gonesse : 1er Commandant des Opérations de Secours (COS) - feu d'hôtel : 113 personnes décédées

Janvier 1995 : chute du Falcon 50 au Bourget : 1er COS (12 victimes)

Décembre 1999 : naufrage de l'Erika / marée noire : chef de détachement (département 44 et 56)

1992 /1998 : feux de forêts Var, Bouches du Rhône et Gironde : détachements des renforts

1997 : Inondations vallée de l'Oise

2017 / 2018 : crues de la Seine (Eure et Seine maritime)



Décorations



1992 : médaille de la défense nationale (bronze)

2005 : médaille des services militaires volontaires (bronze) (Officier de réserve pendant 7 ans Marine nationale)

2000 : médaille d’honneur pour Acte de Courage et de Dévouement (bronze)

2010 : médaille d’honneur pour services exceptionnels (argent)





