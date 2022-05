A la Une . Vidéo - Football : Regardez la reprise de volée en ciseau du Réunionnais Francis Coquelin

Le défenseur de Villareal s'est à nouveau illustré. Le Réunionnais Francis Coquelin a marqué son deuxième but de la saison, cette fois lors d'un match du championnat espagnol. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 07:35

Francis Coquelin finit fort la saison 2021-2022. Le footballeur aux origines réunionnaises a marqué un deuxième but en l'espace de trois semaines. Il avait déjà inscrit son nom sur la feuille de match lors de la demi-finale retour contre Liverpool avec une tête en fin de première mi-temps. Mais Villareal s'était finalement incliné et avait été éliminée de la Ligue des Champions.

Son club affrontait ce dimanche la Real Sociedad. Les deux équipes se disputaient la dernière place qualificative pour une chance de jouer une compétition européenne. Le Réunionnais a impressionné et a ouvert le score avec un but acrobatique, une reprise de volée en ciseau. Mais cela n'a pas suffi et Villareal s'est finalement incliné 2 à 1.



Revoyez le but exceptionnel de Francis Coquelin :