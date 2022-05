A la Une . Vidéo - Football : Dimitri Payet appelle à "nettoyer les tribunes"

Dimitri Payet a été distingué lors des Trophées de l'UNFP. Il s'est exprimé sur les incidents qui se sont produits en début de saison. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 10:47









Le Saint-Philippois a été la cible d'un Les Trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels ont été remis dimanche soir lors d'une cérémonie diffusée sur Amazon Prime et L'Equipe.fr. Bruno Genesio a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Karim Benzema décroche sans surprise la distinction de meilleur joueur français à l'étranger et Kylian Mbappé est désigné pour la troisième fois d'affilée le meilleur joueur de Ligue 1. Dimitri Payet figurait lui dans le 11-type de la saison 2021-2022. Il fait donc partie des 11 meilleurs joueurs à leur poste dans le championnat de Ligue 1. Le Réunionnais a été invité à s'exprimer et a souhaité parler des agressions dont il a été victime en début de saison.Le Saint-Philippois a été la cible d'un jet de bouteille . Il a aussi été visé lors d'une bagarre générale . Dimitri Payet déclare : "On a vu des choses durant ce championnat qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants, nous devrons mener un combat pour nettoyer nos tribunes pour faire en sorte que le sport soit une fête et que tout le monde soit en sécurité."



Dimitri Payet s'est blessé et ne pourra pas aider son équipe durant le sprint final de la saison 2021-2022 de Ligue 1. L'Olympique de Marseille tente de s'accrocher à la deuxième place du classement mais aura fort à faire dans les prochains jours : "Cette fin de saison reflète bien la qualité de la Ligue 1 cette saison. Il y a un combat rude aux deux extrémités du classement. Tout va se jouer sur la dernière journée. C'est moins bon pour nous mais c'est bon pour ceux qui aiment le football."