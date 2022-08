A la Une . Vidéo - Floride : Nu, il agresse des gens à la machette et fait des pompes

La police de Floride a interpellé un homme nu qui a tenté de voler des vêtements à un individu armé d’une machette. Par GD - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 08:14

C’est une intervention un peu particulière à laquelle la police de DeLand en Floride a dû faire face. Un homme entièrement nu a tenté de voler les vêtements d’un autre homme armé d’une machette.



"Peu avant 10 heures du matin lundi, un promeneur a signalé qu'un homme nu s'était approché de lui alors qu'il portait un grand couteau de style machette. La victime a déclaré que le suspect cueillait des baies de palmier nain dans les bois, mais qu'il est finalement sorti en courant des broussailles en brandissant la machette et en exigeant ses vêtements, son portefeuille et son téléphone" a expliqué le shérif du comté de Volusia.



Apeurée, la victime a accepté de remettre ses biens. Pourtant, l’agresseur va s’énerver et lui jeter des baies et sa machette dessus. Heureusement pour le promeneur, c’est la poignée de l’arme qui va le toucher. L’assaillant va s’enfuir à bord de sa voiture.

Alerté, l’un des agents va faire le rapprochement avec des faits similaires qui se sont produits il y a un an. Les policiers vont alors localiser le suspect qui se trouve dans une station-service. Celui-ci perturbe la circulation et va même faire des pompes.



À l’arrivée des forces de l’ordre, il ne va opposer aucune résistance. Selon les autorités, il a déjà été condamné pour enlèvement, possession d'armes à feu par un criminel, voies de fait contre un agent des forces de l'ordre, possession de cocaïne et résistance à l'arrestation.



Il est à présent poursuivi pour tentative de vol avec arme mortelle et de voies de fait graves avec arme mortelle.