A la Une . Vidéo - Flambée du prix de l'énergie : Vers un conditionnement du soutien de l'Etat à la rigueur budgétaire des collectivités ?

"Quand je vois des collectivités qui ont embauché massivement et qui viennent ensuite demander à l'Etat, parce qu'elles ne peuvent pas faire face à des factures énergétiques, de payer à la place des collectivités, ça peut poser une difficulté". Voilà qui est clair. S'il ne "mésestime pas" les difficultés des collectivités locales, Bruno Le Maire souhaite qu'une différenciation soit faite entre les collectivités bien gérées et celles qui ne le sont au cas où si une aide à l'énergie leur sera proposée. Par NP - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 08:40

Le ministre de l'Économie a fait cette annonce ce mercredi devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, en réponse à une question du député écologiste Charles Fournier sur la situation "alarmante" des collectivités.



Hausse du coût de l'énergie pour les collectivités locales : @BrunoLeMaire différencie celles qui sont "bien gérées" et les autres. "Nous sommes prêts à aider celles qui font face à des difficultés majeures, qui ont bien géré et n'ont aucune raison de payer la crise."#DirectAN pic.twitter.com/KnrbPvutWy

— LCP (@LCP) September 14, 2022



Bruno Le Maire a poursuivi en indiquant que plus de 30 000 collectivités locales avaient déjà accès à un tarif régulé et que les autres bénéficiaient du fonds d'un demi-milliard d'euros voté cet été par le Parlement. Un fonds jugé "insuffisant" lui a répliqué Charles Fournier. Ce dernier a rappelé au locataire de Bercy que les collectivités locales avaient du assumer à leur charge la hausse des prix de l'énergie et l'augmentation de 3,5% du salaire des fonctionnaires.