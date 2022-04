La grande Une Vidéo - Flacourt : Les locataires manifestent et sont reçus par la SIDR

Les locataires de l'immeuble d'habitations Flacourt à Sainte-Marie se sont rassemblés devant les grilles de la SIDR. Ils souhaitent obtenir des garanties quant aux travaux de réhabilitation qui doivent être menés. Ils sont actuellement reçus par la direction. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 09:19

La colère des habitants de l'immeuble Flacourt (Sainte-Marie) se fait entendre ce mercredi matin devant les grilles des locaux de la SIDR. "Les locataires en ont le ras-le-bol", déplore Erick Fontaine, président de la Confédération nationale du logement à La Réunion.



"On peut parler pratiquement de mépris du bailleur", assure-t-il, affirmant que des demandes de rendez-vous par des locataires d'âge avancé attendent une réponse depuis trois semaines.



"On veut rappeler au bailleur qu'il a une obligation d'entretenir les parties communes ! On paie des taxes locatives et elles sont plus chères que dans le privé, de 40%", déclare Erick Fontaine. "Vous trouvez normal que ce soit la CNL qui doive dire aux bailleurs que les herbes n'ont pas été coupées depuis des mois et que les rats se baladent ? Cela montre qu'ils ont abandonné", s'insurge-t-il.



Les manifestants et le président de la Confédération nationale du logement sont reçus ce mercredi matin par la direction de la SIDR.