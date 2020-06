La grande Une Vidéo - Fin de garde à vue pour Sandra et Joseph Sinimalé

Après respectivement 13 heures de garde à vue pour Sandra Sinimalé et son compagnon, ainsi que 7 heures d'audition pour Joseph Sinimalé, ils sont sortis ce mardi soir des locaux de la gendarmerie, rue Victor Mac-Auliffe à Saint-Denis. Il reviendra au parquet de décider de la suite judiciaire donnée à cette enquête préliminaire. Par Régis Labrousse - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 23:07 | Lu 706 fois

Joseph Sinimalé, sa fille Sandra ainsi que le compagnon de cette dernière, Eric Madouré, sont sortis des locaux de la gendarmerie de La Réunion ce mardi soir vers 22H30.



Adjointe de quartier avec la délégation de la gestion du personnel communal, Sandra Sinimalé et son compagnon, embauché à la mairie, avaient été les premiers à être auditionnés à caserne Vérines depuis mardi matin, rejoints à 15H par le maire de Saint-Paul.



Il pèse sur l'exécutif saint-paulois des soupçons de prise illégale d'intérêt concernant la formation dont aurait bénéficié Eric Madouré au sein de la collectivité locale. Comme nous le confirmait le procureur de la république mardi après-midi, c'est dans le cadre d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts que ces protagonistes ont été entendus ce 2 juin.



Il reviendra au parquet de décider de la suite judiciaire donnée à la suite de cette journée de garde à vue.