Vidéo - Feux au Maïdo : Les enjeux de lutte sont aussi patrimoniaux

Les équipes du Parc national sont également mobilisées sur l'incendie du Maïdo. Pour Jeannick Payet, responsable de la zone ouest, les enjeux de lutte contre l'incendie sont patrimoniaux. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 17:52





Ludovic Grondin sur place La forêt commençait à renaitre de ses cendres, ravagée par les incendies de 2010 et 2011 . 10 ans plus tard, la même menace pèse sur la flore et la faune d’exception. Les équipes du Parc national sont donc également à pied d’oeuvre pour guider les secours sur les zones à haute valeur écologique. "L'important c'est de contenir le feu, qu'il ne traverse pas la route. Les pompiers font le maximum à l'aplomb de la tour de guet, à gauche de la piste de la Glacière côté sud, sur la route forestiere du LOPAR (radar atmospherique) et le second foyer en contrebas du gite chez Doudou. Là aussi ça n'a pas dépassé les routes", indique Eric Perreard de l'ONF."Une planèze de ce type-là ne peut supporter un incendie comme celui-là tous les 10 ans", déplore Jeannick Payet responsable de la zone ouest du Parc national.L’habitat du petit lézard vert des hauts est impacté. Une colonie de pétrel de Barau, qui a failli être touché par les incendies de 2010, est également menacée.Coté flore, c’est tout un cortège de plantes endémiques dont le Zambaville qui est parti en fumée.







