Vidéo - Festival Zouk 2022 à Expobat Saint-Paul : Une 6ème édition remplie de sensualité

Plus de 10.000 personnes se sont déplacées samedi soir pour la 6ème édition du Festival du Zouk, à Expobat Saint-Paul. Ils étaient présents pour les artistes antillais, heureux de revenir sur la scène et de la partager avec les artistes locaux : Stony, Marvin, Phil Control, Kalypxau, Sega’el entre autres. Tous ont fait zouker tout un public chaud. Mais le duo qui a fait jalouser plus d’un fan et fait grimper la température sur la scène a été celui de l'artiste péi Mikl et de l'Antillaise Nesly, la diva de l’afro-zouk. Le couple glamour a touché encore une fois le cœur des Réunionnais. Les images parlent d’elles-mêmes…