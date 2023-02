A la Une .. Vidéo - "Façonner une image nouvelle et concrète" de Saint-André

C'est avec "sérénité" que Joé Bédier a présenté hier les orientations budgétaires de Saint-André. Comme à son habitude, l'édile saint-andréen a convié la presse avant le conseil municipal pour dévoiler les projets qui seront mis en œuvre cette année. Par SI - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 14:58

Côté finances, la commune a retrouvé un peu d'air : l'épargne nette passe de 400.000 à 2,6 millions d'euros et son ratio de désendettement est fixé à 6,95 années, "le tout sans augmentation d'impôts", indique Joé Bédier.



"Oui Saint-André se transforme et nous avançons petit à petit sur notre projet de mandature", lance Joé Bédier. Ce dernier voit en 2023 une année "charnière" de sa mandature, "symbole de réalisations concrètes pour la population". Pour opérer ce changement, la municipalité mettra sur la table à travers son Plan pluriannuel d'investissement pas moins de 35 millions d'euros afin de "façonner une image nouvelle et concrète" de Saint-André. Le Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune sera également révisé. "Les projets travaillés ces deux dernières années vont commencer pour certains à sortir de terre. Par ailleurs, la commune bénéficie de plusieurs opérations privées et publiques pour la rendre plus moderne et attractive", poursuit le maire de Saint-André.







Joé Bédier liste les chantiers de St-André pour 2023

Si la plupart des chantiers concerneront l'aménagement de la ville, les voiries ou encore la réfection de nombreux bâtiments, la municipalité compte dans le même temps son action dans la social. À travers son CCAS, la commune va ouvrir un troisième centre social dans le cœur de ville et un quatrième devrait suivre à Cambuston. Par ailleurs, la municipalité va également ouvrir le premier centre d'accueil de jour de l'Est et dédié aux sans-abris. L'ouverture est programmée dès le mois de mars prochain. Parmi les plus gros travaux d'aménagement, on retrouve les travaux de l'Avenue de Bourbon qui vont transformer complètement l'axe historique et circulant de Saint-André reliant le centre-ville à l'entrée de la commune de Salazie. Les travaux s'élèvent à plus de 5 millions d'euros et permettront la réfection complète de la voirie, d'intégrer des pistes cyclables, de créer de nouvelles places de stationnement, de végétalisation, des cheminements piétons, de revoir l'éclairage public et d'enfouir les réseaux aériens. Des travaux vont également débuter du côté du Chemin Lontan, qui comprend les axes Avenue de Bourbon et lle de France du Pont Minot jusqu'au Pont Auguste en intégrant la rue du Père Bushère, la rue Payet ainsi que la venelle des amoureux. Ce ne sont pas moins de 11 millions d'euros qui vont être mis sur la table sur les 12 prochains mois afin de favoriser les déplacements en général.