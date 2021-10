A la Une . Vidéo - FIFA 22 : Dimitri Payet aurait-il le seum ?

Les joueurs de l’OM ont reçu leur pack cadeau de la société qui produit le célèbre jeu vidéo de football. Comme beaucoup de joueurs à travers le monde, Dimitri Payet a semblé un peu déçu de sa note. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 10:01

Les plus grands joueurs actuels n’ont pas caché leur déception et Dimitri Payet ne semble pas faire exception. Comme chaque année, les joueurs de football attendent avec impatience la sortie du nouveau jeu vidéo FIFA dans lequel ils découvrent leur note.



Mais cette évaluation des capacités individuelles ne fait pas toujours plaisir aux footballeurs. Des joueurs comme Romelu Lukaku, Erling Haaland, Riyad Mahrez ou encore Kevin De Bruyne se sont publiquement plaints de leur note sur l’édition 2022.



Sur la Canebière, des dents ont également grincé. La société productrice du jeu, Electronics Arts, a envoyé à l’OM des boîtiers cadeaux aux joueurs comprenant le jeu et une petite plaque où figure la note globale. Le club a filmé le moment où l’effectif découvre sa note… et c'est la foire à la grimace.



C’est notamment le cas pour Dimitri Payet qui en découvrant sa note, évaluée à 80 sur 100, ne cache pas sa déception. Il se focalise sur sa note de vitesse, estimée à 69, et la compare avec celle de son coéquipier Jordan Amavi, qui le devance. "Tu ne cours pas plus vite que moi quand même ?", glisse-t-il à son partenaire.



Le Saint-Philippois explique ensuite brièvement pourquoi cette note est celle qui le déçoit le plus. "Dans ce jeu-là, si tu ne vas pas vite, tu es cuit".



Le capitaine de l’OM peut toutefois se consoler en se rappelant que les notes évoluent au fur et à mesure de la saison. Et vu son niveau actuel, la note devrait grimper prochainement.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur