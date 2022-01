Société Vidéo - Exposition "Nuits illuminées" de Luc Perrot à la Maison du Parc national !

La Maison du Parc national accueille dès ce mercredi l'exposition temporaire "Nuits Illuminées" de Luc Perrot, et ce jusqu'au 22 janvier 2022. L'astrophotographe et son assistant Daniel Payet, ont campé pendant 48h au Piton des Neiges dans le cadre du programme des Jours de la Nuit. Par NP - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 08:49

Le but étant de témoigner de la pollution lumineuse perceptible depuis le sommet de l'île, pourtant dénué d'éclairages artificiels.



"Cette démarche fédératrice en faveur d'un "mieux éclairer" vient s'ajouter à nos engagements déjà existants vers la voie d'une sobriété énergétique", indique le Parc national



Une rencontre avec Luc Perrot est prévue le 15 janvier de 14h à 17h.