Vidéo - Exécution devant une discothèque: Les suspects présentés au parquet

Exécution devant une discothèque: Les suspects présentés au parquet

Deux jours après l'exécution perpétrée devant une discothèque saint-gilloise, les suspects sont déférés au parquet de Saint-Denis. Au vu du contexte de possibles représailles dans ces luttes de clans dans l'Est de l'île, leur détention provisoire a été demandée par le parquet. Jean-Fred Cazambo, un Pannonais de 34 ans, a été exécuté à sa sortie d'une discothèque de l'Ermitage vers 5 heures du matin jeudi. L’autopsie réalisée ce vendredi 24 mars précise que le décès est consécutif à 4 plaies commises par deux armes à feu. Les assassins de Jean-Fred Cazambo avaient été interpellés quelques heures plus tard après avoir pris la fuite. Par RL - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 10:36

3 personnes sont présentées à un magistrat instructeur dans le cadre d’une ouverture d’information des chefs d’assassinat et association de malfaiteurs pour commettre un crime ; la quatrième personne placée en garde à vue a été libérée le 24 mars au soir, aucune charge n'a été relevée contre elle en l’état.



"Compte tenu de la gravité des faits résultant de leur qualification criminelle et du contexte de leur commission, des réquisitions de placement en détention provisoire ont été établies. Les débats devant le juge des libertés et de la détention auront lieu dans l’après-midi, le ministère public demandant par réquisition qu’ils aient lieu hors la présence du public en application des dispositions de l’article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale afin de préserver les investigations à venir et compte tenu du contexte", indique le procureur de la République.



Par ailleurs, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’instruction préparatoire.