Vidéo - États-Unis : un requin nage au milieu des baigneurs

Scène de panique en Floride où un requin a nagé en bord de plage au milieu des baigneurs. Par GD - Publié le Samedi 22 Juillet 2023 à 18:02

La scène fait froid dans le dos. Alors que de nombreuses personnes profitent de l'été sur la plage de Miami Beach, un requin fait son apparition à quelques mètres du bord.



Le squale se faufile au milieu des baigneurs qui sont tous paniqués et tentent de sortir de l'eau. Néanmoins, il y a eu plus de peur que de mal puisqu'aucun drame n'a été rapporté.

🦈🇺🇸 FLASH - Un requin a provoqué la panique à Miami Beach, en s’approchant très près du rivage et en slalomant entre les nageurs. (📹 Arisley Pacheco) #ÉtatsUnis pic.twitter.com/3fkIjy76Oo

— Mediavenir (@Mediavenir) July 22, 2023