A la Une . Vidéo - Ericka Bareigts prône le port du masque pendant la période critique des retours de vacances

Ericka Bareigts a rencontré le préfet Jacques Billant ce mardi afin de discuter de l'éventualité d’un plan de reconfinement demandé par le Conseil scientifique. Ce dernier souhaite que les 20 plus grandes villes de France se préparent à cette éventualité. Un plan qui pourrait concerner l'ensemble de La Réunion. Consultée comme les autres maires de l'île, l'édile de Saint-Denis a fait valoir sa vision de la situation en prônant un port obligatoire qui couvrirait principalement la période critique du retour des vacances. La raison principale : le très faible taux de dépistage volontaire à J+7. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 17:36 | Lu 1102 fois

Ericka Bareigts dévoile ce mardi après-midi les échanges qu'elle a eus avec les services de l'Agence régionale de santé ainsi qu'avec le préfet Jacques Billant.



Revivez son point presse en direct :







Une obligation "limitée dans le temps et dans l'espace"



"Aujourd'hui, la réalité c'est qu'il y a 70% des gens de retour de vacances qui ne se font pas tester à J+7. Ça n'est pas raisonnable. Plus on incite à faire des tests, plus on peut garantir de l'état sanitaire de La Réunion et de Saint-Denis notamment. Quand j'entends dire qu'Ericka Bareigts veut confiner Saint-Denis, c'est un mensonge. Et ce n'est pas le but. Le but c'est d'aider l'autorité sanitaire à protéger la santé des Réunionnais et des Dionysiens. Je fais ainsi un appel à tous ceux qui rentrent de vacances : qu'ils aillent se faire dépister !", exhorte la maire de Saint-Denis alors que le dépistage, rappelons-le, est obligatoire avant de monter dans l'avion mais qu'il demeure optionnel à l'arrivée sur le territoire.



"S'il-vous-plaît, faites-vous tester !"



Selon Ericka Bareigts, "cela pose aussi la question du port du masque. Je n'ai pas l'autorité pour rendre le port du masque obligatoire en dehors des lieux municipaux. Vous savez que j'ai signé un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux clos municipaux. Se pose la question des lieux qui ne sont pas clos. Le préfet souhaitait avoir l'avis des maires. j'ai donné mon avis. A partir du moment où vous avez l'essentiel des voyageurs qui ne se font pas dépister, il me semble important de rendre obligatoire le masque, alors pas tout le temps. Je pense qu'il est important de le rendre obligatoire maintenant, pour toute La Réunion, c'est-à-dire pendant le retour des vacances jusqu'à une période qui pourrait aller jusqu'au 20 septembre, ce qui inclus les jours d'incubation. Et limité dans les espaces, je pense aux lieux où il y a de la concentration comme les rues commerçantes", avise la maire de Saint-Denis.



​"Je pense que c'est une mesure qui est équilibrée, efficace, car je pense que l'exiger partout serait excessif", mesure-t-elle l'implication d'une obligation sans discernement car, ajoute-t-elle, "nous ne pouvons vivre ce que nous venons de vivre. Nous ne sortirions pas indemnes d'une telle situation". Mais elle appelle à la conscience des voyageurs.



La première magistrate aimerait aussi que la ville soit informée par l'ARS en cas de clusters. "La transparence telle que nous la voulons, c'est pour l'efficacité. Notre demande a été entendue, j'espère que ça sera mis en œuvre". Autre souhait de l'ex-ministre des Outre-mer est que le département se dote d'un plan ORSEC Covid, avec différents degrés d'intensité, à la manière de la graduation concernant le plan d'action utilisé pendant la période cyclonique.





