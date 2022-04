A la Une .. Vidéo - Eric Zemmour appelle à voter Marine Le Pen et compte bien poursuivre l'aventure politique

Crédité d'environ 7% des suffrages lors du premier tour de l’élection présidentielle, Éric Zemmour appelle ses électeurs à voter pour Marine Le Pen. Par LG - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 23:02

Eric Zemmour a recueilli 7,2 % des voix ce dimanche 10 avril selon les toutes premières estimations du 1er tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés pour le second tour de l'élection.



Après s'être présenté comme celui qui allait déjouer tous les pronostics et se qualifier pour le second tour, Eric Zemmour a annoncé, quelques minutes après l'annonce des résultats, qu'il appelait à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.



C'est manifestement vers elle que le "vote utile" des électeurs d'extrême droite s'est dirigé dès le premier tour alors que le polémiste Eric Zemmour entendait réaliser un score à deux chiffres.



Quelques minutes avant le discours d'Eric Zemmour, Marion Maréchal se disait déjà "convaincue" qu'Eric Zemmour avait, malgré la défaite, "amorcé une recomposition" du paysage politique, grâce au parti Reconquête qui va "compter dans les jours et mois à venir". Grillant la politesse au candidat, la nièce de la candidate du Rassemblement national a annoncé qu'elle voterait Marine Le Pen au second tour et s'attendait à ce qu'Eric Zemmour en fasse de même.



Dans son discours, ce dernier n'a laissé peu de doute sur ses intentions de poursuivre l'aventure politique. "Grâce à vous, je peux faire une promesse, je continuerai de défendre la France et nos idées. Et je suis certain que bientôt nous l’emporterons. (…) Je prends chacune de vos voix comme le cri d’un peuple qui ne veut pas mourir (…) Votre voix ne pourra plus jamais être négligée, quelle que soit l’issue du second tour. (...) Les drapeaux qui ont flotté au Trocadéro ne s'abaisseront plus jamais (...) Nous avons gagné dans cette campagne quelque chose qui n’a pas de prix : la puissance et l’expérience. Je ne m’en tiendrai pas là car Reconquête n’abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise", a-t-il déclaré depuis la Maison de la Mutualité à Paris.