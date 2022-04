A la Une . Vidéo - Eric Magamootoo dévoile son programme et descend le bilan de Philippe Naillet

Après avoir officialisé sa candidature dans la 1ère circonscription début avril, Eric Magamootoo a dévoilé ce mercredi son programme. Un projet basé principalement sur la lutte contre la vie chère promet l'ancien président de la CCIR, bien décidé à tirer son épingle du jeu à l'occasion de ce scrutin. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 17:09

Vidéo - Éric Magamootoo candidat dans la 1ère circonscription



C'est entouré de sa binôme, l'avocate Valérie Yen Pon, et de Dimitri Smith, candidat sous l'étiquette de l'union de la droite lors des dernières départementales dans le chef-lieu qu'Eric Magamootoo a présenté les grandes lignes du projet qu'il porte pour la ville-circonscription. "Nous sommes pour la cohabitation et allons travailler avec tout le monde. Sans cette cohabitation nous n'aurons pas droit au chapitre", lance d'emblée Éric Magamootoo.



Parmi les principales mesures défendues par l'ancien patron de la CCIR : la création d'une zone franche globale sur la totalité de l'île, la restructuration des centres-villes en particulier celui de Saint-Denis "via un Plan Marshall" ou encore la suppression de l'octroi de mer, que le candidat souhaite voir remplacé par une taxe sur le tabac, l'alcool ou les boissons sucrées.



Autres mesures portées par Éric Magamootoo : le triplement de la LBU mais aussi la dénonciation des AOT concernant le transbordement au Port Réunion et profitant à trois opérateurs, qu'il souhaite confier à une personnalité morale de droit public. "Le coût de passage pour décharger un container est pratiquement le plus cher du monde à La Réunion, pratiquement de 500 euros", tient-il à rappeler. C'est entouré de sa binôme, l'avocate Valérie Yen Pon, et de Dimitri Smith, candidat sous l'étiquette de l'union de la droite lors des dernières départementales dans le chef-lieu qu'Eric Magamootoo a présenté les grandes lignes du projet qu'il porte pour la ville-circonscription. "Nous sommes pour la cohabitation et allons travailler avec tout le monde. Sans cette cohabitation nous n'aurons pas droit au chapitre", lance d'emblée Éric Magamootoo.Parmi les principales mesures défendues par l'ancien patron de la CCIR : la création d'une zone franche globale sur la totalité de l'île, la restructuration des centres-villes en particulier celui de Saint-Denis "via un Plan Marshall" ou encore la suppression de l'octroi de mer, que le candidat souhaite voir remplacé par une taxe sur le tabac, l'alcool ou les boissons sucrées.Autres mesures portées par Éric Magamootoo : le triplement de la LBU mais aussi la dénonciation des AOT concernant le transbordement au Port Réunion et profitant à trois opérateurs, qu'il souhaite confier à une personnalité morale de droit public. "Le coût de passage pour décharger un container est pratiquement le plus cher du monde à La Réunion, pratiquement de 500 euros", tient-il à rappeler.

Sur un plan plus général, Eric Magamooto appuie la création d'un marché commun entre les pays membres de la Commission de l'océan Indien (COI) afin, dit-il, "de favoriser l'émergence d'un marché régional et nous permettre aussi de commercer directement avec l'Inde ou l'Afrique du Sud sans nous imposer les normes françaises ou européennes". Une mesure qui passera également par le rattachement des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) à La Réunion pour faire de l'ensemble une entité crédible aux yeux de Paris et de Bruxelles.



"Philippe Naillet a coulé la Sodiac"



Sur le bilan du député sortant Philippe Naillet, Eric Magamatoo n'y va pas par quatre chemins en pointant "l'incompétence" de ce dernier. Il reproche notamment au responsable socialiste d'avoir été un parlementaire fantôme.



"Philippe Naillet n'a fait aucune proposition de loi. Je l'accuse d'être parmi les députés les plus absents à l'Assemblée nationale et d'être parmi les députés les moins influents. Signer des amendements c'est facile...Tout cela peut se vérifier", argue l'ex-secrétaire de Cap Business Océan Indien, qui demande à l'élu dionysien "d'arrêter les carry derrière la cuisine pour obtenir un poste ministériel. Enfin, j'accuse M.Naillet d'avoir coulé la Sodiac et d'avoir bradé aussi bien le patrimoine dionysien et plus de 4500 logements à la CDC."



Sa binôme, Valérie Yen-Pon, abonde dans ce sens. "Quand on regarde ce qui se passe depuis 10 ans sur la 1ère circonscription, on comprend mieux ce qui s'est passé au second tour de la présidentielle avec la montée des extrêmes que notre président n'a pas su endiguer", explique l'avocate.



"Quelle confiance accorder à quelqu'un qui n'a jamais été élu ? Quand il coule une boite à plus de 200 millions d'euros et qui dit : "pardonnez-moi je n'ai pas su gérer" ? (...) Comment justifie-t-il à chaque fois son silence et comment ose-t-il se représenter juste parce qu'il a l'appareil municipal derrière lui ?", dénonce Valérie Yen-Pon qui dit vouloir "ne plus subir l'inertie" du député sortant.