A la Une . Vidéo - Éric Magamootoo candidat dans la 1ère circonscription

"Nou lé pa plus nou lé pa mwin". Reprenant à son compte cette célèbre formule de feu Laurent Vergès, Eric Magamootoo a annoncé ce jeudi sa candidature pour les législatives dans la 1ère circonscription. Parmi les grandes thématiques défendues par l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie : le pouvoir d'achat, la croissance économique, la mobilité ou encore l'environnement.

Tour à tour avocat, président de la Chambre de commerce et d'industrie, secrétaire général de Cap Business Océan Indien et aujourd'hui producteur d'huile d'olive, Eric Magamootoo compte bien à travers sa candidature mettre à contribution toute son "expérience" acquise tout au long de son parcours professionnel.



"Je suis inspiré depuis l'enfance par Paul Vergès, Pierre Lagourgue, Raymond Vergès ou encore Léon de Lepervanche. Ce qui les caractérisent c'est qu'ils avaient un rêve et une ambition, une vision pour La Réunion. Or, La Réunion n'a plus de vision ni de rêves, nous vivons dans une recherche permanente de la paix sociale, c'est la préoccupation absolue des décideurs. Il n'y a plus de vision à long terme, on est sur l'immédiateté", regrette Eric Magamootoo, qui se dit "ni de droite, ni de gauche".



"Je veux déranger et faire bouger les lignes"



Pour ce dernier, "le moment est grave" car il estime que le modèle économique et politique de l'île "ne fonctionne plus" et génère au contraire des "inégalités et injustices". Pour y mettre fin, Eric Magamootoo compte bien "faire bouger les lignes" afin de "casser le système". "Il faut mettre fin aux monopoles et à la culture de l'entre-soi pour libérer les énergies. Il y a un système qui étouffe : je veux déranger et faire bouger les lignes. Tout le monde le pense mais ils sont tenus par un système", dénonce l'ancien président de la CCIR.



"La Réunion de demain peut-être une grande région intégrant les Terres australes et antarctiques françaises. En faisant cela, la vision de Paris changera complètement", assure le candidat. Parmi les autres projets portés par ce dernier : la création d'un "véritable marché de l'océan Indien ouvert", la suppression de l'octroi de mer, la redynamisation des centres-villes ou encore la création sur l'ensemble du territoire d'une zone franche globale. "Il est absolument nécessaire que les situations de rente ne se poursuivent plus. Pour avoir été au coeur du système, je pense connaître tous les mécanismes", glisse ce dernier.