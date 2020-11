A la Une .

Vidéo - Eric Ferrère: "Il y aura un travail de cicatrisation à faire une fois le feu du Maïdo maîtrisé"

Eric Ferrère est président du Parc national de La Réunion depuis seulement une semaine qu'il doit déjà faire face à une situation critique. Le site naturel le plus visité de l'île après le Pas de Bellecombe est en proie aux flammes depuis samedi. Alors que les agents du Parc national (voir notre reportage de samedi*) guident les soldats du feu vers les sites prioritaires à protéger du fait de leur faune et flore remarquables car endémiques pour certaines, Eric Ferrère évoque l'indispensable travail de reconstruction et de "cicatrisation" après l' incendie.