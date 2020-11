La grande Une Vidéo - Enquête à la mairie du Port : Olivier Hoarau fait une déclaration

Les enquêteurs de la brigade financière ont mené une perquisition hier en mairie du Port, au domicile du maire et d'un élu ainsi que dans les locaux de certains employés municipaux. Le maire Olivier Hoarau a convoqué la presse pour une déclaration. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 10:32 | Lu 2515 fois





Les données informatiques du service de "l'Epanouissement humain" au sein duquel s’inscrit le volet des subventions aux associations, ont été récupérées par les policiers de la brigade financière. Cette perquisition en mairie avait été précédée d’autres visites très matinales, au domicile de Montroquefeuil du maire Olivier Hoarau, de son conseiller municipal Fayzal Vali, également ancien adjoint et ancien président de l'association des commerçants du Port jusqu'à son élection en 2014.



Dès 6H du matin également, les policiers ont perquisitionné le local dans lequel vit le gardien de la piscine du Port, dans l’enceinte même de l’infrastructure publique. L'agent est également impliqué dans une association réputée pour avoir multiplié les voyages d'agrément l'an dernier notamment.



L'un des agents responsable de l'instruction des dossiers de demande de subventions accordées aux associations ferait l'objet d'un contrôle également. Certaines associations communautaires auraient bénéficié de coups de main contre des appuis massifs durant les élections.



Aussi, un DGA et un agent du service de la vie associative ont été contraints d'ouvrir la porte de leur service aux enquêteurs. Là aussi, les données contenues sur leur serveur ont été dupliquées.



Ces investigations sont menées dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de



"Je m'y attendais (...) la chasse est ouverte"



Depuis l'hôtel de ville, le maire a donc convoqué la presse ce mercredi à 11H pour une déclaration sans question, Olivier Hoarau ne souhaitant naturellement pas commenter une enquête en cours d'instruction.



« Nous ne sommes pas à l’abri de coups durs dans la vie, et c’était mon cas il y a quelques années. Et mon ami Fayzal Vali a proposé de m’aider. Les pièces comptables ont été enregistrées par les services des impôts et par ma banque. Tout s’est fait en conformité.



Dans un deuxième temps. Nous nous sommes déplacés en mairie (il évoque la perquisition de ce mardi 3 novembre). Il s’agit visiblement d’une enquête sur l’extension du centre commercial Sacré coeur. Ce dossier, je veux le rappeler, a été bouclé par mon prédécesseur. La signature de l’acte de notaire s’est faite en 2013 et l’autorisation de la commission nationale des activités commerciales a été donnée en 2014, vous l’avez bien noté, avant mon élection. J’ai hérité de ces dossiers. Avec les instructeurs, nous avons collaboré en donnant tous les documents hier. Vayzal Vali a été entendu, de ce que j’ai pu lire, en tant que président des commerçants du Port.



Mesdames messieurs, cela ne vous a pas échappé, je me suis déclaré candidat à l'élection régionale le 26 octobre dernier. Et depuis une semaine - je m'y attendais - la chasse est ouverte et certains se jettent sans discernement sur l'épisode d'hier pour me discréditer. Je m'y attendais et je l'avais déjà annoncé aux Réunionnais. Les méthodes sans scrupule de certains, qui sont connues de tous, ceux-là même vont essayer de me salir, de m'attaquer personnellement, de me faire passer pour un voyou. Et essayer de faire diversion. Vous savez je suis un Portois et notre ADN c'est le combat, la lutte. Et nous savons faire face aux injustices politiques. Et nous savons surtout relever les défis pour relever de la médiocrité



L’instruction est en cours, je ne ferai donc aucun commentaire là dessus. Mesdames messieurs, je vous invite à suivre l’enquête, tout comme nous. Je vous remercie. »



