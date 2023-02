La grande Une Vidéo - En pleine nuit, une rixe éclate dans une station service de Sainte-Suzanne

Deux vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux ce mercredi matin. On y voit plusieurs individus échanger des coups de poing et de pied. Le mobilier de la station service a également été dégradé. Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 12:04

Bagarre générale dans une station service de Sainte-Suzanne la nuit dernière. Vers 2h30 ce mercredi, la station a été le théâtre d'un probable règlement de comptes entre deux groupes de personnes.



La scène est choquante. Les coups de poing et de pied fusent de part et d'autre. Tout à coup, un véhicule démarre en trombe. Son ou ses occupants tentent d'échapper au lynchage qui semble l'attendre. Un individu parvient à briser un rétroviseur de ce véhicule.



Dans sa fuite, affolé, le conducteur de cette voiture roule sur la partie gazonnée à la sortie de la station et percute du mobilier de la station, visiblement un panneau publicitaire, avant de s'échapper par la quatre voies.



Bien que cette rixe ait eu lieu dans une station service sur la quatre voies de Sainte-Suzanne, les protagonistes prenaient la direction de Saint-André tout proche.