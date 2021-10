A la Une . Vidéo - En plein cours, une professeure bousculée par un élève en Seine-et-Marne

La scène, filmée par des lycéens, s’est produite devant toute la classe du lycée Jacques Prévert, en Seine-et-Marne. Une enseignante est projetée violemment au sol par un élève qui souhaite quitter le cours. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 11:23

"Wallah écarte toi de ma rue. Eh le Coran poussez-vous Madame", ce sont les mots prononcés par un élève, le 8 octobre dernier. “Ne me touchez pas, (prénom de l'élève)”, rétorque l'enseignante avant d’être bousculée. Le lycéen souhaite sortir de cours, l’enseignante refuse. L'élève se lève et menace sa professeure postée devant la salle de classe, avant de claquer la porte sur cette dernière et sortir. L’enseignante est projetée à terre, un acte qui amuse certains élèves qui assistent à cette scène de violence.

La direction du service départemental de l'Éducation nationale (DSDEN) de Seine-et-Marne se rendra ce lundi au lycée Jacques Prévert à Combs-la-Ville, où l'agression a eu lieu. La victime compte porter plainte rapporte Le Figaro.



L'élève fait l'objet d'une interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire et s'expose à de lourdes sanctions disciplinaires, indique l’académie de Créteil.

🔴 "Wallah écarte toi de ma rue. Eh le Coran poussez-vous Madame" : Yassine menace et claque violemment la porte sur sa professeur qui tombe devant ses copains hilares. #ensauvagement pic.twitter.com/kC7Fh28c9t

— Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 8, 2021