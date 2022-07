A la Une .. Vidéo - En Inde, un ministre boit l’eau d’une rivière pour montrer qu’elle n’est pas polluée, il est hospitalisé

​Un vrai succès… Voulant démontrer le gros travail effectué pour dépolluer un cours d’eau, le ministre en chef d’une région de l’Inde a été admis à l’hôpital après avoir bu un verre d'eau. Par NP - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 15:37





Dans une vidéo filmée par la télévision indienne et devenue virale désormais, on y voit Bhagwant Mann remplir un verre et le boire d’une traite devant les caméras. Son objectif : montrer à tous que la rivière n’est plus polluée grâce aux efforts consentis à travers un programme de dépollution mené depuis l’an 2000.



Deux jours après cette séquence, pris de maux d’estomac, il a discrètement été acheminé en avion vers un hôpital pour y être pris en charge, selon le journal



La Kali Bein est une rivière qui s'étend sur 165 kilomètres et traverse quatre districts du Pendjab, soit 80 villages et six villes et est connue pour être chargée d'eaux usées et de rejets industriels.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw — Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022