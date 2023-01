A la Une . Vidéo - Emmanuel Macron veut "vivre 2023 en pays uni et solidaire"

Pas d’annonce fracassante lors de sa présentation des voeux aux Français. Le chef de l’Etat a appelé les citoyens à ne pas céder à l’esprit de division alors que se profile l’explosive question de la réforme des retraites. Par LG - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 09:41

Les traditionnels vœux présidentiels de la nouvelle année ont été particulièrement longs cette année. Pour son sixième exercice, Emmanuel Macron a tenté d'insuffler son enthousiasme à la population. Une allocution calée en 19 minutes en ce soir de réveillon du Nouvel an.



"Soyons fiers", a lancé le président de la République en souhaitant retrouver un "pays uni et solidaire". Un voeu dont l’exécutif aura besoin dès les prochains jours à l’entame de l’épineux dossier de la réforme des retraites.



"Comme je m’y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d’une réforme des retraites qui vise à assurer l’équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir et à consolider notre régime de retraite par répartition", a-t-il déclaré. "Il nous faut travailler davantage (...) C'est aussi le sens de cette réforme". Ce 10 janvier, le gouvernement doit dévoiler ses orientations.



Le président de la République a aussi confirmé qu’il allait porter l’accent sur la transition écologique. Après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire.



L'héroïsme ukrainien doit nous inspirer



Par ailleurs, l’année 2023 s’annonce tout aussi périlleuse que 2022 au niveau international où la guerre en Ukraine ne connaît qu’un relatif répit en ce moment en raison des conditions de froid. Le président Macron a promis durant son allocution télévisée de continuer à aider l’Ukraine dans son effort de guerre face à l’agresseur russe.



"Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis ? La guerre revenue sur le sol européen après l'agression russe jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, une crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces y compris nucléaires ?", a-t-il rappelé la stupéfaction qui a frappé le monde en février dernier.



"Des milliers d'entre vous ont fait oeuvre de solidarité en accueillant dans nos villes et dans nos villages des réfugiés fuyant l'invasion russe (…) Mes chers compatriotes, je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos amis ukrainiens que votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et qu'il nous inspire. Durant l'année qui s'ouvre nous serons sans faillir а vos côtés", a-t-il assuré.