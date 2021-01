A la Une . Vidéo - Emmanuel Macron sur l'inceste: "Nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs"

"À vous qui vous êtes libérés d’un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésitez, je veux juste vous dire : on est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seuls", promet Emmanuel Macron ce samedi alors que le débat sur l’inceste a ressurgi ces derniers jours après la publication d’un livre de Camille Kouchner. Par LG - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 10:37 | Lu 258 fois

"Des vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d’enfant. Des enfances volées lors de vacances en famille, ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Aujourd’hui, la parole se libère. Grâce au courage". Le président de la République s'est exprimé ce samedi sur le thème des violences sexuelles sur mineurs.



Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le chef de l'Etat promet des mesures même si "beaucoup a été fait", comme l'allongement du délai de prescription à 30 ans à compter de la majorité.



Deux rendez-vous de dépistage et de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants - l’un au primaire, l’autre au collège - seront mis en place pour tous, dans le cycle de visites médicales obligatoires existantes. Aussi, Emmanuel Macron promet que les soins psychologiques des enfants victimes de violences sexuelles seront remboursés.



"Il nous faut recueillir les témoignages et protéger les victimes. Ce sera la mission de l'initiative que nous lançons sur les violences sexuelles commises pendant l’enfance, avec Édouard Durand, juge des enfants à Bobigny, et Nathalie Mathieu, directrice d’une association spécialisée", complète-il son intervention.



"Il nous faut adapter notre droit pour mieux protéger les enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. C’est un sujet complexe. J’ai demandé aux ministres Éric Dupond-Moretti et Adrien Taquet de mener une consultation qui devra déboucher rapidement sur des propositions. Nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs, aucun", promet le président de la République.