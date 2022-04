La grande Une Vidéo - Emmanuel Macron s'adresse aux Réunionnais

Les élections présidentielles sont dans quelques jours. Après avoir longtemps été contraint de différer le lancement de sa campagne du fait de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a remplacé depuis quelques jours le costume de président par celui de candidat. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 11:00

Après avoir envoyé une lettre à tous les Réunionnais dans laquelle il détaille la partie de programme spécifique pour notre ile, il a décidé de s'adresser directement aux électeurs réunionnais au travers d'une vidéo d'un peu plus de 3 minutes.



Il démarre son intervention par un souhait. Celui de voir notre "capacité à concilier de manière apaisée tant de religions" servir d'exemple pour la France.



Il rappelle ensuite que le gouvernement a répondu présent pour abonder le budget de la NRL "alors que ce n'est normalement pas sa compétence". "Nous finirons cette route pour vous", a-t-il martelé.



"Depuis 2017, le chômage recule", a-t-il rappelé. Il est passé de 24 à 18%. "Je veux avec vous continuer l'effort. Il ne faut rien lâcher".



Continuant la présentation de son bilan, il a également rappelé que la délinquance avait baissé de 6% depuis 2017. Et il a conclu en demandant aux Réunionnais de ne pas céder aux appels des sirènes adeptes du catastrophisme et du misérabilisme qui font du rattrapage par rapport à la métropole leur leitmotiv. "Il y a aussi des opportunités" à La Réunion, a-t-il conclu.





