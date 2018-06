(Vidéo) Emmanuel Macron lance un "Je vous aime" aux habitants des Outremers

Emmanuel Macron s'est laissé aller dans son discours aux élus venus assister jeudi à l'Elysée à la remise du Livre bleu d'Annick Girardot pour les Assises des Outre-Mer.



Il lisait son discours, quand soudain il s'est arrêté, a réfléchi quelques secondes, et est parti dans une diversion hors prompteur, où il a fait référence à la lettre écrite par Diderot à Sophie Valland au 18ème siècle.



Avec un air particulièrement inspiré, il raconte : "Diderot arrive chez elle, il écrit un mot, elle n'est pas là. Il n'y a presque plus de bougie. Et il ne sait pas si la plume est encore trempée dans l'encre, ni même si il écrit sur le papier. (...) Il y a un très joli passage, bouleversant, où Diderot écrit à Sophie Volland : 'Je ne sais plus si je vous écris, si vous pourrez me lire encore, mais là où vous ne pourrez rien lire, lisez que je vous aime'. Donc, sachez cela, je n'ai pas dit beaucoup de chose sur chacun d'entre vous... Il y a forcément des silences et des mots que je n'ai pas écrits, mais sachez que j'aime chacun de nos territoires, chacun. Et de celles et de ceux qui y vivent".



Une vidéo publiée sur Twitter ce qui lui a valu quelques commentaires acerbes de retraités l'apostrophant de slogans dy type :"Si tu nous aime tant, rends nous notre argent"...



Dans la salle, nombre d'élus pensaient à ce moment là aux contrats aidés qu'on leur avait supprimé, aux obligations de diminuer leurs budgets. Pas sûr qu'ils aient tous été convaincus par la déclaration d'amour du président de la République...



Une chose est au moins sûre : Emmanuel Macron a retiré beaucoup de profits de ses cours de Français...