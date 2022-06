A la Une .. Vidéo - Emmanuel Macron attend des groupes politiques qu'ils disent "jusqu’où ils sont prêts à aller"

Emmanuel Macron s'exprimait pour la première fois depuis le second tour des législatives. Le Président de la République a rejeté l’idée de former un gouvernement d’union nationale mais s'est dit ouvert à des compromis. Par LG - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 22:15





Le Président de la République n’a pas contesté le fait que la majorité relative obtenue au soir du second tour des législatives mettait l’action du gouvernement, et donc son second quinquennat, en difficulté. La majorité présidentielle n’a en effet obtenu que 245 sièges à l’Assemblée nationale, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue.



Afin de ne pas bloquer le vote des réformes à venir, le chef de l’Etat a affirmé que "l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale" n’était cependant "pas justifiée". Un scénario que "la plupart des dirigeants" qu’il a rencontrés ont d'ailleurs "exclu". « Je crois qu’il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Je souhaite donc, dans les prochaines semaines, que ce dépassement politique se poursuive avec clarté et responsabilité »

Il attend des groupes politiques qu'ils disent "jusqu'où ils sont prêts à aller". Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi soir au cours d'une allocution télévisée qui faisait suite à la série de consultations des chefs de partis politiques durant ces deux derniers jours.

Cela passera par la prise de position des chefs de partis politiques sur la question qui leur a donc été posée. Pour "avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire jusqu’où ils sont prêts à aller", interroge-t-il les responsables politiques qui sont représentés au sein des 577 députés nouvellement élus.



"Nous allons commencer à construire cette configuration et cette méthode nouvelle", celle de la "réussite collective", a affirmé le président.



Ses engagements internationaux l’amènent dès ce jeudi à assister à une réunion du Conseil européen et c’est après cette échéance qu’il attend une réponse des partis politiques prêts, soit à se positionner dans le sens d’une coalition, soit de s’engager sur la voie d’un combat parlementaire texte après texte.