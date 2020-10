La grande Une Vidéo - Emmanuel Macron: "Notre compatriote a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé"

Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi soir depuis Conflans-Sainte-Honorine où un meurtre sordide a été commis à l'encontre d'un enseignant. "Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression", a affirmé le chef de l'Etat. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 00:44 | Lu 955 fois

Attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine: Un enseignant décapité

Le président de la République s'est immédiatement rendu à Conflans-Sainte-Honorine et s'est tout d'abord entretenu avec le personnel traumatisé de ce collège. Après une trentaine de minutes consacrées à les réconforter, le chef de l'Etat s'est exprimé.



"Un de nos concitoyens, dont je ne dirais pas de manière officielle le nom, a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé", a-t-il pris la parole.



"L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas"



"Je veux avoir une pensée pour l'ensemble de ses proches, sa famille, pour ses collègues. Nous avons vu madame le proviseur qui, ces dernières semaines, a tenu face à toutes les pressions, a exercé son métier, fait son devoir avec un dévouement remarquable. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la Nation toute entière sera là à leurs côtés aujourd'hui demain, pour les protéger, les défendre, pour leur permettre de faire leur métier, le plus beau qui soit. Si c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, c'est qu'il a voulu abattre la République, les Lumières, la possibilité de faire de nos enfants des citoyens libres. Cette bataille est la nôtre", a-t-il poursuivi avant d'emprunter des termes récemment utilisés lors de son discours sur les séparatismes. C'était déjà dans les Yvelines, dans la commune des Mureaux, le 1er octobre.



