A la Une . Vidéo - Emmanuel Macron : "La France est plus forte"

​A quatre mois de la fin du quinquennat, le président de la République a adressé ses voeux aux Français. Une allocution marquée pour la deuxième année de suite par un discours optimiste sur la sortie de crise sanitaire. Par LG - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 08:50

A 100 jours du premier tour de la présidentielle, le chef de l’Etat s’est exprimé au cours d’une allocution télévisée dans la soirée du 31 décembre.



Emmanuel Macron a présenté ses vœux pour la dernière fois de son mandat. Celui qui n’a toujours pas officialisé sa candidature a néanmoins fait allusion à son envie d’être réélu au mois d'avril.



"Quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir et de ma France, notre partie, nul ne saura déraciner mon cœur", a-t-il ainsi déclaré. Ses premières pensées sont allées "à nos 123.000 compatriotes à qui le Covid a enlevé la vie" depuis le début de la pandémie en 2020.



Cinq millions de non-vaccinés à convaincre



Le président de la République n’a pas caché que les "semaines à venir (seront) difficiles" mais que "nous avons pour nous l’arme du vaccin et les acquis de l’expérience collective".



Renouvelant le discours du gouvernement et des autorités sanitaires depuis plus d’un an, il a une nouvelle fois exhorté les cinq millions de non-vaccinés à faire "ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes".



Avec "une France plus forte aujourd'hui qu'il y a deux ans", le chef de l'Etat s'est montré résolument optimiste pour l'année qui vient. Une année 2022 qui "peut-être, sera l'année de sortie de l'épidémie".