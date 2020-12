A la Une . Vidéo - Elle reçoit un colis de La Réunion mais découvre qu'il a été pillé

Un colis censé peser 12kg qui arrive à destination à 9kg, c'est la mauvaise surprise d'une Réunionnaise habitant la métropole. Au déballage du carton, elle a découvert que des produits étaient manquants et d’autres non consommables. Par Aglaë Hoarau - Publié le Mardi 22 Décembre 2020 à 18:12 | Lu 845 fois

Elle pensait recevoir de sa famille un colis avec des produits de La Réunion pour les fêtes, mais ce sont des produits inconsommables qui lui sont parvenus.



En ce rendant compte que son colis est en retard, la mère de famille décide de prendre contact avec Chronopost. On lui répond alors qu’aucune adresse n’est indiquée sur le colis. La client insiste et montre aux employés la photo de l’adresse figurant sur le coupon.



Le colis partiellement pillé durant son acheminement



Après de nombreux coups de téléphone, elle reçoit finalement son colis mais avec 4 jours de retard. Fait étonnant, la destinataire remarque que le colis n'est pas habillé des couleurs et du logo de l'entreprise postale mais a été reconditionné dans une simple boîte en carton. De plus, le code-barres n’est plus visible puisqu’il n’en reste qu’un morceau.



Craignant le pire, elle décide, avant de l'ouvrir, de filmer le déballage. Elle se rend alors compte que la quasi-totalité du colis est périmé. Si le retard du colis peut expliquer cela, rien n’explique néanmoins la disparition de certains produits ou encore la présence d'aliments écrasés.



En faisant une réclamation auprès de la société postale, il lui a été demandé de justifier ce qu'elle avance en apportant des preuves grâce aux factures de tous les produits se trouvant initialement dans le colis. Chose impossible pour les fruits et légumes achetés sur les marchés forains de La Réunion...







