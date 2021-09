A la Une . Vidéo - Electropicales : Pass sanitaire et tests pour danser

"Une programmation exceptionnelle pour une édition hors-série". C'est ce que promet le comité organisateur des Electropicales pour la 13e édition du plus grand festival de musique électronique de l'océan Indien, qui se déroulera les 22 et 23 octobre prochains à Saint-Denis. Une cuvée 2021 hors-norme en raison du contexte sanitaire toujours aussi contraint, mais pas de quoi inquiéter les organisateurs, impatients d'offrir au public réunionnais son premier festival debout depuis plus d'un an et demi. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 18:07

Pour la reprise de ces Electropicales, le public aura droit à une programmation exceptionnelle, avec en tête d'affiche deux pointures françaises : Vitalic, qui a récemment démarré une tournée internationale à l'occasion de ses 20 ans de carrière et Jok'Air, nouvelle star du rap tricolore, dont l'album Jok'Travolta a été certifié disque d'or et qui fera l'Olympia cette année.



Les artistes locaux ne seront pas oubliés puisqu'ils représenteront 90% de la programmation totale du festival. Le public pourra retrouver DJ Dan Wayo (récemment finaliste du DMC DJ World Championship), Danielle Swagger (originaire du Botswana mais en résidence à La Réunion), Pangar, Virus, Sleepy Tamashi ou encore Solstice. "90% de scène locale, c'est très important car ils n'ont pas joué depuis un an et demi, on est là pour ça. D'habitude on est à 50% de programmation locale et là nous avons décidé de privilégier nos acteurs locaux", explique Thomas Bordese, le directeur de projet des Electropicales.



Et en raison du contexte sanitaire encore contraint, les organisateurs des Electropicales ont travaillé de concert avec l'ARS, la préfecture et la mairie de Saint-Denis pour assurer la bonne tenue du festival. De ce fait, le pass sanitaire sera obligatoire pour assister aux différentes scènes. "L'objectif c'est de pouvoir favoriser les gens qui ont fait l'effort d'avoir ce vaccin et de leur permettre de faire la fête en toute liberté", poursuit-il.



Une rencontre est prévue le 17 septembre prochain entre le directeur de cabinet du préfet et les organisateurs du festival afin de finaliser les derniers points. Si les festivaliers souhaitant participer aux différents concerts n'ont pas ce précieux sésame, ou si celui-ci est incomplet, ils pourront tout de même effectuer un test antigénique sur place.



Un espace sera aménagé par la société La Régie à l'entrée des scènes au Barachois, en forme de tunnel avec deux lieux distincts : une salle d'attente et une autre pour les tests. "Tout a été fait pour ne pas rendre cet endroit similaire à un hôpital. En cas de test positif, la personne sera conduite vers une sortie discrète afin de ne pas la stigmatiser. Les tests seront réalisés par une équipe de professionnels composée notamment de pharmaciens qui nous approvisionnerons en tests antigéniques", ajoute Thomas Bordese.



Accueillant pour la 13e année consécutive le festival sur son territoire, la mairie de Saint-Denis s'attend à un mois d'octobre particulièrement chargé, la tenue des Electropicales se déroulant en même temps que le Grand Raid, dont l'arrivée se fera au stade de La Redoute. L'adjoint délégué au développement touristique et économique du chef-lieu, Yassine Mangrolia, s'attend à d'importantes retombées économiques pour les commerçants du centre-ville et du Barachois. Une bouffée d'air frais pour ces derniers, en manque de liquidités ces derniers mois en raison des contraintes administratives :







Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur