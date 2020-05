Vidéo : Edouard Philippe présente la 2ème phase du déconfinement

Le premier ministre Edouard Philippe a résumé la première phase du déconfinement avant d’annoncer les nouveautés pour cette deuxième phase du 2 au 21 juin. Un bilan positif car « la vitesse de propagation est sous contrôle ». Il affirme que « nous sommes là où nous devions être fin mai » avant de rappeler que le virus circule néanmoins toujours. Les zones les plus touchées aujourd’hui restent le Val d’Oise, Mayotte et la Guyanne.



« La liberté va devenir la règle »



Pour cette deuxième phase de déconfinement, « la liberté va devenir la règle, la restriction, l’exception ». Il annonce donc pour la semaine prochaine la réouverture des écoles, cafés et restaurants, des parcs et zones sportives avec « des contreparties ». Les regroupements seront toujours limités à 10 personnes, le recours au télétravail sera privilégié, le port du masque encouragé et les gestes barrières maintenus. Il sera donc toujours impossible de pratiquer des sports de contact, d’aller en boîte de nuit ou de regrouper plus de 10 personnes sur un même lieu.



Le premier ministre a fait un point particulier sur les restaurants, bars et cafés. Tous pourront ouvrir le 2 juin dans tous les départements. Les règles : une limite de 10 personnes par table, un mètre de distance entre chaque table, le port du masque obligatoire pour le personnel et pour les clients lorsqu’ils circulent. La consommation de boissons à l’intérieur, au bar, ne sera malgré tout pas autorisée. Dans les zones orange – Mayotte, Guyane et Île-de-France, seuls les terrasses pourront ouvrir.



Salles de sport, plages, théâtres ouverts



Le 2 juin les spectacles, le théâtre, les gymnases, piscines, salles de sport, parcs de loisirs, plages et lacs pourront ouvrir dans les zones vertes. Le 22 juin dans les zones orange. Le 22 juin, sur tout le territoire, les cinémas pourront également ouvrir leurs salles. La distanciation physique devra être respectée dans chacun de ces lieux.



Les vacances d’été possibles



Concernant la circulation sur le territoire français, la limite des 100 km ne tient plus à partir du 2 juin. Toute circulation à l’intérieur de l’Europe pourra être possible le 15 juin sans quatorzaine, « si le situation sanitaire le permet », précise Edouard Philippe. De même pour l’extérieur de l’Union Européenne si les pays étrangers le permettent. Les congés annuels seront donc possibles « mais il serait raisonnable de repousser », insiste-t-il néanmoins.



L’utilité des tests et de l’application Stop Covid



Les gestes barrières sont, selon Olivier Veran qui a également pris la parole, la raison pour laquelle le virus circule moins. La capacité de tests est aussi optimale : « il y a autant de tests de nécessaires » affirme-t-il, précisant que 80% des tests PCR sont rendus en moins de 36 heures. Concernant les tests sérologiques qui mesurent la réaction immunitaire face au virus, il précise que si le résultat s’avère positif, « il faut maintenir les gestes barrières pour le pas contaminer les autres ».



Plus de liberté et moins de propagation donc en cette deuxième phase mais le premier ministre rappelle que l’application Stop Covid est instrument complémentaire d’une grande utilité. Il insiste sur le respect des données personnelles et de vie privée et l’absence de géolocalisation. « Des garanties », rassure-t-il.



« Toutes les écoles primaires seront ouvertes »



Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, a annoncé la suite pour les écoles. A la fin de cette première phase, 82 ,5% des écoles primaires sont ouvertes. Les élèves des zones vertes sont plus nombreux dans les établissements que dans les zones plus touchées. Quant aux collèges 95,5% des établissements sont ouverts.



Dans la phase 2, à partir du 2 juin « toutes les écoles primaires seront ouvertes », assure-t-il avec la limite de 15 enfants par classe et un « accueil complémentaire » dans le sport, la santé, la culture et le civisme. Des activités qui seront installées progressivement.



Concernant les collèges, ils seront tous ouverts en zone verte. En zone orange, les classes de 6eet 5eseront une priorité.



Pour les lycées, ce sont les lycées professionnels – avec davantage de risque de décrochage des élèves) seront prioritaires.



Le premier ministre rappelle enfin que malgré cette liberté, il faudra "faire appel au bon sens" et "éviter le relâchement". Tout en se préparant à une deuxième crise, cette fois-ci économique et sociale.