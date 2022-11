A la Une . Vidéo - École Eudoxie Nonge : Les parents d'élèves se disent "entendus" par la mairie

Le ras-le-bol des enseignants et des parents d'élèves de l'école Eudoxie Nonge à Sainte-Clotilde a fait réagir la mairie. Ces derniers ont effectué un débrayage ce mardi matin, déplorant un manque de sécurité sur le site. Vols et dégradations, présence de rats dans les toilettes, lavabos bouchés...les motifs de protestation ne manquent pas. Après une rencontre avec un représentant de la mairie, les parents d'élèves se disent désormais "entendus" même s'ils restent vigilants sur les promesses de la municipalité. Par SI - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 12:42

Peu avant ce débrayage, une réunion avait eu lieu hier soir entre les différentes parties pour aborder les problèmes rencontrés aussi bien par les écoliers que les enseignants de l'établissement scolaire. "Au niveau de l'hygiène des toilettes, ce n'est plus possible et concernant la cantine, les élèves ne mangent pas en temps et heure", explique Émilie, parent d'élève, qui se dit confiante sur la prise en compte des doléances faites auprès de la municipalité.



"Du concret on en aura, pour l'instant on a un chargé de la mairie qui nous a confié qu'on pouvait le contacter à tout moment. On pourra suivre l'avancement des travaux et mettre en place des réunions avec les différents corps", poursuit la mère de famille.



