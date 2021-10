Vidéo - Du grésil est tombé sur le Piton des Neiges

La partie Sud-Est de l’île a été arrosée hier. Au gîte du Piton des Neiges, on a vu de la grêle tomber. Sur les images diffusées sur un réseau social, on aperçoit les petits grains de glace.



Du grésil plutôt que de la grêle, nous indique Météo France, au regard du "phénomène convectif présent sur les radars hier après-midi et en début de soirée. Le contexte d’hier était propice au phénomène de grésil lié à l’arrière du passage du front froid", confirment les prévisionnistes de Météo France.



Un phénomène en rien exceptionnel mais toujours impressionnant à observer, d’autant "qu’on commence à mettre un pied en été".



Hier, en début de soirée, plusieurs points d’impact liés au système orageux ont également été détectés dans la région du volcan et à Saint-Philippe, tandis que de bonnes averses sont tombées dans l’Est, du côté du Bras Pistolet et du Chemin de Ceinture.