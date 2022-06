La grande Une

Vidéo - Dr Claude Gindrey, porteur d’un projet de production d’hydrogène à La Réunion

Pierrot Dupuy a rencontré le Dr Claude Gindrey, spécialiste reconnu dans le domaine de l’énergie.Travaillant sur la mise au point de petits réacteurs nucléaires, il découvre par hasard les possibilités de l’hydrogène. Le scientifique va alors creuser la question et comprendre la nécessité de développer cette technologie. Dans ce but, il a eu l’idée d’un projet de production d’hydrogène pour La Réunion et les îles du sud-ouest de l’océan Indien. Il s’agit d’un bateau producteur d’énergie qui alimente de petites centrales nucléaires, installées sur l’île, afin de produire une grande quantité d’hydrogène.