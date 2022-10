Vidéo - Donavan Grondin médaillé d'or aux championnats du monde de cyclisme sur piste

Cela faisait 5 ans que la France du cyclisme sur piste attendait ce titre. C’est chose faite grâce au duo Benjamin Thomas - Donavan Grondin. Il s’agit du premier succès pour le pistard réunionnais.



Les deux champions ont apporté à la France sa troisième médaille d'or dans ces championnats du monde de cyclisme sur piste qui se déroulent cette année en France, à Saint-Quentin-en-Yvelines, là même où auront lieu les épreuves de cyclisme sur piste dans deux ans pour les Jeux olympiques de Paris.



Benjamin Thomas, 27 ans, avait été titré dans la même épreuve il y a cinq ans mais il s’agit de la première consécration pour le Réunionnais de 22 ans membre de l'équipe pro Arkéa-Samsic.



La course à l'américaine est une compétition de cyclisme sur piste se disputant avec des sprints intermédiaires et courue par équipes de deux coureurs. Le classement s’établit à la distance et aux points gagnés par les coureurs. Elle est apparue pour la première fois au Madison Square Garden de New York, d'où son nom de course « américaine ».



Donavan Grondin poursuit son parcours fait de succès après avoir été champion du monde du scratch l'an dernier et décroché une prometteuse médaille de bronze de la même spécialité de la Madison lors des JO de Tokyo, déjà en duo avec Benjamin Thomas.