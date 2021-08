A la Une .. Vidéo - Dimitri Payet toujours aussi décisif et prêt pour la reprise

Le joueur de l’OM a de nouveau été performant ce week-end lors du match qui opposait son équipe à Villarreal, le vainqueur de l’Europa League. Les Marseillais se sont imposés 2 à 1 dont un but du Saint-Philippois, également à l’origine du deuxième. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 14:03

"Depuis le début de la saison, Dimitri Payet est à un niveau qui aurait pu être le sien toute sa carrière s’il avait été affuté. Ça reste un joueur magnifique de par sa qualité technique et sa vision du jeu. Là où il excelle, c’est sur des gestes techniques compliqués à faire, pour lui ça paraît simple", s’enthousiasme Sébastien Piocelle sur les ondes de RMC samedi.



Le consultant et ancien joueur professionnel est sous le charme du Réunionnais qui réalise une pré-saison d’exception avec son club, notamment lors du dernier match de préparation où le n°10 olympien a été étincelant. L’Olympique de Marseille s’est imposé 2 buts à 1 face à Villarreal, le dernier vainqueur de l’Europa League. Surtout, l’ancien joueur de l’Excelsior est impliqué sur les deux buts de son équipe.



Dès la 9e minute, Dimitri Payet frappe un coup franc côté gauche que le défenseur espagnol Nino détourne dans son propre but. L’ancien international va doubler la mise pour son équipe à la 58e minute sur une passe de nouveau coéquipier Ünder. Le Réunionnais réussit un magnifique enchaînement contrôle-frappe qui trompe le gardien du sous-marin jaune, le surnom de Villarreal.



En 6 matchs, Dimitri Payet a inscrit 4 buts et une passe décisive. De bon augure avant la reprise du championnat qui débute le week-end prochain.

🎥 Le sublime but de @dimpayet17 sur un service de @cengizunder 😍💥 #OMVillarreal pic.twitter.com/touMHbf6Q3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2021



