Vidéo - Dimitri Payet sauve l'OM d'une nouvelle humiliation

Le Réunionnais est à nouveau en forme et a marqué 3 buts cette semaine dont 2 en Ligue des Champions, les premiers de sa carrière. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 08:02 | Lu 59 fois

L'Olympique de Marseille a mis fin à sa série historique de 13 défaites en Ligue des Champions. Les Phocéens se sont imposés 2 à 1 face aux Grecs de l'Olympiakos grâce à deux pénaltys réussis.



Les Marseillais avaient pourtant mal débuté la partie en encaissant un but à la demi-heure de jeu. Mais en deuxième période, leur détermination a payé grâce à deux pénaltys concédés par leurs adversaires aux 55e et 75e minutes.



C'est la première victoire de Marseille et ce sont les premiers buts marqués par l'équipe lors de cette saison de Ligue des Champions.



L'espoir de jouer l'Europa League



L'Olympique de Marseille est définitivement éliminée de la Ligue des Champions mais peut toujours mathématiquement se qualifier pour l'Europa League. Les finalistes 2018 de la petite coupe européenne sont pour l'instant bons derniers de leur poule mais peuvent espérer un faux-pas de l'Olympiakos et une revanche face à Manchester City pour se qualifier.



Dimitri Payet s'est exprimé au micro de RMC Sport à la fin du match : "C'est dommage qu'on ait attendu le dernier match à domicile pour prendre 3 points et se racheter un peu. Cela vient du match qu'on a fait à Nantes, on a essayé de s'appuyer là-dessus. On aurait baissé la tête il y a quelques semaines, mais là on a continué à pousser et ça a payé. C'est mitigé, on met fin à une série noire assez longue. Mais si on avait montré ce visage-là dès le début, on aurait pu se battre pour autre chose aujourd'hui. Oui, en gagnant ce match, l'objectif est de finir à la 3e place. On n'a plus notre destin entre nos mains et pour espérer quelque chose, il faudra faire un résultat à Manchester City."





Baradi SIVA