Vidéo : Dimitri Payet remercie ses coéquipiers qui “récupèrent ses conneries”

Auteur d’une saison exceptionnelle, Dimitri Payet a été élu joueur de la saison par le média Le Phocéen consacré à l’Olympique de Marseille. Une récompense que le capitaine affirme devoir principalement à son coach et ses coéquipiers. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 10:37

"Je remercie tous ceux qui ont participé à ces votes et qui m’ont élu. C’est un trophée que je prends comme un symbole après une saison comme celle-là et que je vais pouvoir savourer avec celui de l’UNFP. C’est toujours plaisant quand le travail est récompensé", explique Dimitri Payet au moment de recevoir son prix du Phocéen d’or.



À 35 ans, le capitaine de l’OM vient de terminer sa meilleure saison sur le plan statistique avec 16 buts et 13 passes décisives. Une année exceptionnelle ponctuée par une deuxième place en championnat synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.



Le Réunionnais affirme que c’est avant tout grâce à son équipe qu’il a pu réussir une telle saison. "Si je suis bon et que j’arrive à m’épanouir sur le terrain, c’est justement parce que j’ai autour de moi des coéquipiers qui me mettent dans les meilleures conditions. Ils font le sale boulot pour récupérer les ballons, récupérer mes conneries", lance-t-il avec un grand sourire.



Concernant l’avenir, Dimitri Payet a "envie de kiffer" les derniers moments. "Pour kiffer, il faut que je sois épanoui sur le terrain et pour être épanoui, il n’y a rien de mieux que le travail", affirme celui qui soigne sa blessure avant la prochaine saison. "Je vais tout donner jusqu’à ce que mon corps lâche ", promet-il.





