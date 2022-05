La grande Une Vidéo - Dimitri Payet maudit !

​C’est avec le même visage triste d’il y a quatre ans que Dimitri Payet est sorti de la pelouse ce jeudi soir dans une compétition européenne. Blessé au pire moment, la star de l’Olympique de Marseille n’a pas pu aider son équipe pendant les 60 minutes restantes. Par LG - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 00:45

Battus 3-2 à Feyenoord (Pays-Bas) il y a une semaine en demi-finale aller d'Europa Conference League, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont dit adieu à leur rêve d’accéder à la finale de cette toute nouvelle compétition.



Ils avaient pour mission ce jeudi soir d’au moins marquer un but pour revenir à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Mais la défense de l’équipe néerlandaise est restée imperméable.

Le fait que l’OM ait perdu son meilleur joueur de la saison en cours de route n'a clairement pas contribué à réaliser l'exploit. Dimitri Payet est sorti sur blessure à la 31ème minute après une passe qui semblait anodine. Attristé, le joueur réunionnais a quitté la pelouse du stade Vélodrome en boitant, remplacé sur le champ par son coéquipier Arkadiusz Milik.



Cette scène a rappelé de mauvais souvenirs aux supporters de l’OM et à Dimitri Payet. En 2018, en finale de la League Europa perdue contre l'Atlético de Madrid, il quittait également ses coéquipiers avant le terme du match, blessé à la 32e minute.



Si les supporters ont une nouvelle fois poussé leur équipe à renverser la situation, la demi-finale retour d'Europa Conference League s’est achevée par un 0 à 0.



Un score qui fait les affaires du Feyenoord, qualifié pour la finale le 25 mai à L'Arena nationale de Tirana en Albanie.

Gros coup dur pour l'#OM 😱



Après à peine une demi-heure de jeu, Dimitri Payet est forcé de sortir sur blessure...#OMFEY | #UECL pic.twitter.com/b7PShPlMQ3 — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 5, 2022