Vidéo - Dimitri Payet envoie un dernier message ...en pleine lucarne

Le départ annoncé ce jeudi de l’entraîneur Igor Tudor qui ne comptait pas sur lui cette saison ouvre-t-il pour autant la voie à un maintien de Dimitri Payet à l’OM ? Pas sûr. Ce samedi soir, son équipe affronte l’AC Ajaccio puis ce sera les vacances et bientôt l’ouverture du marché des transferts… Dimitri Payet ne perd pas de sa superbe technique malgré le manque de minutes. Relégué sur le banc des remplaçants tout au long de la saison, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille s’est illustré ce vendredi lors du dernier entraînement de son équipe à la veille d'une ultime journée de championnat.A l’entrée de la surface de réparation, le footballeur réunionnais a repris de volée une passe adressée derrière la ligne de corner et c’est dans la lucarne que le ballon a atterri. Un but splendide, pour le fun, qui rappelle cette frappe orgasmique décochée un soir de Ligue Europa Conférence l’an dernier. Un but à (rerere)revoir ici Ce but, qui comptait lui pour de vrai, avait valu au capitaine de l'OM d’être nominé dans le concours du trophée Puskas du plus beau but de l’année 2022. Malheureusement pour l’olympien, c’est un autre superbe but marqué par le Polonais Marcin Oleksy, joueur amputé d'une jambe, qui avait été récompensé le 27 février Malgré sa suspension de trois matches qui l’éloigne des terrains de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison qui s’achève ce samedi soir, Dimitri Payet a peut-être voulu adresser un dernier message aux dirigeants de l’OM en vue de la saison prochaine. Après cette séance d’entraînement conclue par ce superbe but, le milieu de terrain a partagé la séquence sur son compte Twitter avec une inscription sibylline qui en dit long sur sa motivation intacte : "Merci. To be continued..." (à suivre).Le départ annoncé ce jeudi de l’entraîneur Igor Tudor qui ne comptait pas sur lui cette saison ouvre-t-il pour autant la voie à un maintien de Dimitri Payet à l’OM ? Pas sûr. Ce samedi soir, son équipe affronte l’AC Ajaccio puis ce sera les vacances et bientôt l’ouverture du marché des transferts…

Merci 🙏🏽

To be continued… pic.twitter.com/zo9U0fl4VU — Dimitri Payet (@dimpayet17) June 2, 2023