Municipales 2020 Vidéo - Didier Robert évoque déjà le "grand enjeu" des intercommunalités

Didier Robert n'a pas réussi à inverser la tendance malgré les trois mois exceptionnels offerts entre les deux tours des municipales. Le candidat devancé par la socialiste Ericka Bareigts voit néanmoins plus loin que cette élection qu'il juge comme un exercice réussi. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 22:41 | Lu 4885 fois

"Nous avons mené une belle campagne", affiche-t-il malgré la défaite. Alors qu'il s'inscrira dans les prochaines années dans l'opposition, Didier Robert se dit prêt à "continuer à porter la voix des Dionysiens. Nous continuerons ce combat, de celles et de ceux qui ont envie de progresser. C'est une première en ce qui me concerne ici à Saint-Denis et je souhaite dire à mes militants que, plus que jamais, nous restons mobilisés, engagés pour notre ville, pour La Réunion".



Le président de Région appelle également de ses voeux que l'ensemble des strates de collectivités puissent parler d'une "voix cohérente" pour "se faire entendre par Paris, par Bruxelles". Dans ses mots déjà, la question de l'intercommunalité paraît également comme "un grand enjeu" de cet après-municipale.