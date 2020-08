A la Une . Vidéo - Didier Robert : "La Région fournira des masques gratuits à tous les lycéens"

Didier Robert a réuni la presse ce midi pour un tour d'horizon de l'actualité. Bien évidemment, il a été question de la situation difficile que traverse actuellement La Réunion, en raison de la crise du Covid 19, aussi bien sur les plans sanitaire que social et économique. Il en a également profité pour évoquer l'avenir de la NRL (voir article par ailleurs). Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 20:28 | Lu 499 fois

Le président de Région a débuté sa conférence de presse par une note pessimiste : Il y a une recrudescence des cas depuis quelques jours et personne ne peut dire aujourd'hui ce que seront les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois".



Il appelle l'ensemble des élus à définir un plan d'action en commun, afin d'éviter "des situations étonnantes" : par exemple qu'une commune annonce la fermeture de certains établissements ou l'annulation des manifestations sportives, alors que sa voisine ne le ferait pas. "Il faut à tout prix coordonner les actions", a-t-il martelé.



Dans un tel contexte, la volonté de la Région est "de protéger et d'agir".



En matière de protection, la Région a aidé et accompagné les deux industriels réunionnais qui ont lancé des usines de fabrication de masques localement. Dans le même temps, la collectivité a acheté plusieurs millions de masques qui ont été distribués aux personnels soignants et aux personnels de la Région et des lycées. "Je veux m'assurer avec la rectrice et les proviseurs que tous les lycéens aient un masque. Nous allons dès jeudi approvisionner les différents lycées avec 100.000 masques chirurgicaux. Dans le même temps, nous allons lancer un appel d'offres pour l'acquisition de 4 à 5 masques en tissu réutilisables pour chaque lycéen. Et s'il le faut, si les masques en tissu ne sont pas arrivés à temps, nous réapprovisionnerons en attendant les lycées avec des masques chirurgicaux", a expliqué le président de Région.



Au titre de la volonté d'agir, Didier Robert s'est déclaré favorable, "comme la plupart des élus de La Réunion", à un test au départ de métropole pour tous les voyageurs souhaitant venir à La Réunion, à "une septaine sérieuse" et à un test en sortie de septaine.



"J'ai conscience des difficultés que ces tests obligatoires poseraient sur le plan du droit par rapport à la protection des libertés individuelles, mais j'ai expliqué au ministre Sébastien Lecornu qu'étant donné les risques que ces arrivées font courir à la population, il faut absolument trouver les solutions de droit nécessaires", a poursuivi le président de Région.



Les chèques-vacances partis pour durer



En matière d'accompagnement et de soutien aux entreprises, cette crise aura indubitablement des conséquences sur l'activité économique, et donc sur l'emploi. "Il serait désastreux de constater des fermetures d'entreprises", a souligné Didier Robert. C'est pourquoi la Région a décidé de consacrer 30 millions d'euros à des mesures de soutien à l'économie.



"Les chèques-vacances, pour lesquels la Région a débloqué 17 millions d'euros, sont enfin arrivés chez ceux qui doivent en bénéficier". La Région reconnaît quelques difficultés : Les chéquiers ont dû être fabriqués en métropole, puis il y a eu des problèmes lors de l'acheminement. Mais aujourd'hui, 52.000 familles, celles aux plus faibles revenus, disposent depuis le 10 août de 300 euros de chèques qu'ils peuvent dépenser chez les professionnels du tourisme réunionnais (hôtels, restaurants, organismes de loisirs), ce qui aura pour conséquence d'aider ce secteur particulièrement impacté par la crise.



Devant le succès de l'opération, la Région réfléchit même à renouveler le dispositif pour les vacances d'octobre et de décembre.



Cette aide est d'autant plus nécessaire, selon Didier Robert, qu'"on ne sait pas quand les touristes pourront revenir. Nous avions enfin dépassé la barre des 600.000 touristes en 2019 et nous n'en aurons probablement que 200.000 en 2020."



Autre secteur que la Région compte aider rapidement, celui des arts du spectacle. Un plan en leur faveur devrait rapidement être mis en place.





