Vidéo - Diabète, hypertension, insuffisance rénale, obésité : L'Aurar déploie sa Karavan Odhir pour faciliter les dépistages

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète et d'une semaine de prévention des maladies chroniques, l'Aurar a présenté un dispositif mobile d'un nouveau genre. Son nom ? La Karavan Odhir, un véhicule de prévention doté d’équipements spécifiques pour réaliser des actions de sensibilisation et de dépistage des maladies chroniques suivantes : obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale. Par SI - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 17:32

La présentation de ce dispositif s'est déroulée ce matin sur le parvis de la mairie de Saint-Benoît, qui recense près de 3.000 habitants ayant développé un diabète de type 2. Le chef-lieu de l'Est est la première ville de l'île à accueillir la Karavan Odhir se félicite son maire Patrice Selly, qui s'est également prêté au jeu du dépistage avec un résultat quelque peu surprenant, on vous laisse le constater en vidéo....



Pour rappel, les chiffres concernant le diabète à La Réunion se situent dans le rouge. Selon les derniers données publiées la semaine dernière par l'ARS et l'Observatoire régional de la santé (ORS), plus de 83.400 patients étaient pris en charge à La Réunion, soit l'équivalent de 10% de la population. Un chiffre qui fait de notre territoire la région la plus concernée par le diabète, avec deux fois plus de patients pris en charge par rapport au niveau national. Une maladie qui concerne davantage les femmes que les hommes dans l'île (54%) contrairement à la France hexagonale (45%) et qui connaît une hausse constante de 3% annuelle depuis 2015. Par ailleurs, on recense 1.100 patients diabétiques dialysés en 2021 dont 70% directement à cause de leur diabète.



Des chiffres particulièrement mauvais dus notamment aux changements de nos modes alimentaires, une surcharge pondérale galopante (près de 45% des Réunionnais sont en surcharge pondérale) ainsi qu'à un mode de vie de plus en plus sédentaire n'incitant pas ou peu à une pratique sportive.



D'où les efforts déployés par les collectivités et les associations pour tenter de contrer cette envolée des chiffres du diabète à La Réunion.



Venu en nombre sur le parvis de la mairie de Saint-Benoît, le public en a profité pour découvrir toutes les prestations offertes par cette Karavan, qui dispose d'un ensemble d'équipements techniques permettant le dépistage des complications du diabète : rétinographes à écran tactile rotatif à 360 degrés pour les fonds d'œil, Systoe pour la mesure de la pression systolique de l'orteil ; lecteur de bandelettes urinaires pour la détection du sang dans les urines ; analyseur de glycémie pour l'hémoglobine glyquée ; impédancemètre pour la mesure de la composition corporelle ; tensiomètre ; plateforme postural win pod pour la mesure des pressions plantaires.



Une Karavan pouvant être mobilisée à la demande des professionnels de santé



D'autres moyens sont mis à disposition avec des équipements de télémédecine et l'outil connecté MyOmégaSmart destiné au suivi nutritionnel à distance des patients.



Les examens réalisés peuvent ensuite être télétransmis de manière asynchrone pour interprétation aux différents spécialistes.



C'est aussi un dispositif qui permet de dépister les complications du diabète en lien avec des diététiciens, les Unions régionales des Orthoptistes, des Podologues, les Communautés professionnelles de territoires de santé (CPTS), ou en collaboration avec les ophtalmologues et autres professionnels de santé désireux de s'associer à la Karavan pour intervenir en population générale, et notamment dans les quartiers et zones isolées.



Lors des déplacements, les professionnels de santé et les associations de patients (Association des Diabétique 974, faisant partie de la Fédération Française des diabétiques) organisent un accueil du public avec des ateliers dédiés pour la prévention de l'obésité, des ateliers d'information pour expliquer les premiers signes du diabète et de l'insuffisance rénale.



De même, les orthoptistes et les podologues peuvent intervenir pour réaliser les examens et sensibiliser aux risques de cécité et d'amputation.



La Karavan Odhir peut être mobilisée pour des actions de dépistage auprès de la population générale, à la demande des professionnels de santé, associations d'usagers, collectivités et entreprises, par le biais d'une convention de partenariat.