A la Une . Vidéo - Deux raies filmées dans le lagon au plus près des plagistes

Ce matin au niveau de l'Hermitage, deux raies ont été observées en bord de plage et au plus grand étonnement des baigneurs. Même si le vent souffle fort, rendant le lagon agité, les deux spécimens sont bien visibles et progressent à la même allure, en tandem. Une Zinfonaute, Sarah Plumeau, nous partage cette superbe vidéo. Par Zinfos 974 - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 17:12